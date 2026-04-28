Nella serata del 28 aprile 2026 alle ore 20 si svolge l’estrazione del Simbolotto, un gioco collegato alle estrazioni del Lotto. L’estrazione si tiene quattro volte alla settimana, nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato. Questa sera viene estratto uno dei simboli che compongono il gioco, che si aggiunge alle consuete estrazioni del Lotto in programma in questi giorni.

Estrazione Simbolotto di oggi, 28 aprile 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 28 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di aprile la ruota associata al gioco è quella di Genova. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 28 aprile 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Simbolotto, estrazione di oggi 28 aprile 2026 | Lotto

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 2 Aprile 2026

Notizie correlate

Simbolotto, estrazione di oggi 28 febbraio 2026 | LottoLOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 28 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle...

Simbolotto, estrazione di oggi 28 marzo 2026 | LottoEstrazione Simbolotto di oggi, 28 marzo 2026 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 28 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Lotto e Simbolotto di sabato 25 aprile 2026; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 18 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti; ?Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 18 aprile 2026: numeri vincenti e montepremi; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 24 aprile 2026: i numeri vincenti.

Simbolotto, estrazione di oggi 28 aprile 2026 | LottoSimbolotto, estrazione di oggi martedì 28 aprile 2026 in diretta live | Simboli estratti | Lotto | Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

Simbolotto, Lotto | Estrazione di oggi martedì 28 aprile 2026: numeri vincenti e simboliEstrazione Simbolotto, Lotto di martedì 28 aprile 2026. I numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, regole e premi ... ilsussidiario.net

Estrazione Lotto n. 66 di venerdì 24 aprile 2026 #LOTTO #Simbolotto #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook