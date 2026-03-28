Simbolotto estrazione di oggi 28 marzo 2026 | Lotto

L'estrazione del Simbolotto di oggi si svolgerà alle ore 20. L’estrazione riguarda il gioco associato alle estrazioni del Lotto, che si tiene quattro volte alla settimana, con appuntamenti programmati per martedì, giovedì, venerdì e sabato. La sessione di oggi è prevista per questa sera e coinvolge i numeri e i simboli associati al gioco.

Estrazione Simbolotto di oggi, 28 marzo 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 28 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di marzo la ruota associata al gioco è quella di Firenze. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 28 marzo 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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