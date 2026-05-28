Silos killer | i carabinieri rivelano che i documenti sono svaniti
I carabinieri hanno comunicato che i documenti relativi all’incendio sono scomparsi, rendendo difficile ricostruire le responsabilità dell’azienda coinvolta. L’incendio ha causato danni ingenti alla struttura, compromettendo le prove necessarie per l’indagine. Si evidenzia anche che l’assenza di recinzioni avrebbe potuto impedire l’accesso ai ragazzi, limitando così il rischio di incidenti in quella zona.
? Punti chiave Come influisce l'incendio sulla ricostruzione delle responsabilità aziendali?. Perché la mancanza di una recinzione avrebbe potuto salvare i ragazzi?. Chi deve rispondere dell'imprudenza legata alle chiavi lasciate nell'auto?. Cosa rivelerà il consulente tecnico sulla sicurezza delle strutture?.? In Breve Incendio passato ha distrutto i registri tecnici delle cisterne di San Pietro in Guardiano.. Prossima udienza per Rachid Boulgoute fissata per il 16 settembre a Bertinoro.. Consulente tecnico della procura interverrà in aula il 21 ottobre prossimo.. PM Laura Brunelli contesta la mancanza di recinzioni alla Casagrande Società Agricola. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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