Silos killer | i carabinieri rivelano che i documenti sono svaniti

Notizia in breve

I carabinieri hanno comunicato che i documenti relativi all’incendio sono scomparsi, rendendo difficile ricostruire le responsabilità dell’azienda coinvolta. L’incendio ha causato danni ingenti alla struttura, compromettendo le prove necessarie per l’indagine. Si evidenzia anche che l’assenza di recinzioni avrebbe potuto impedire l’accesso ai ragazzi, limitando così il rischio di incidenti in quella zona.