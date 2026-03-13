Nuovi documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rivelano che Jeffrey Epstein, il finanziere e pedofilo deceduto, ha confessato di essere padre. La documentazione, resa pubblica di recente, fornisce dettagli sulla sua vita privata e sulle confessioni fatte prima della morte. La pubblicazione di questi atti aggiunge elementi inediti alla conoscenza del suo passato.

Nuovi documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti gettano nuova luce sulla vita privata del defunto finanziere e pedofilo condannato Jeffrey Epstein. Secondo quanto riportato dal Telegraph, Epstein avrebbe confessato a una delle sue vittime di essere padre, mostrando una fotografia della presunta madre del bambino. Il quotidiano britannico, in un articolo a firma di Fiona Parker e Janet Eastham, cita documenti dell’Fbi datati gennaio 2020. Una donna, che afferma di essere stata sessualmente abusata da Epstein per anni a partire dai 16 anni, ha raccontato agli investigatori di aver visto nella sua residenza di New York una foto di una donna bionda su una spiaggia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Jeffrey Epstein confessò di essere padre, rivelano documenti del Dipartimento di Giustizia

