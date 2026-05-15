Nuovi documenti emergono rivelando ordini ufficiali di esecuzione destinati a spogliare i villaggi arabi della loro popolazione. Questi documenti specificano le istruzioni impartite alle forze militari per favorire la fuga dei civili, indicando modalità e obiettivi precisi. Viene anche descritto come veniva applicata la tattica della decimatio, una strategia di riduzione drastica della popolazione nei villaggi, attraverso azioni di violenza e pressione sistematica. Le informazioni forniscono dettagli dettagliati sulle procedure adottate durante quel periodo.

? Domande chiave Quali ordini specifici venivano impartiti per indurre la fuga dei civili?. Come veniva applicata la tattica della decimatio nei villaggi arabi?. Chi sono i comandanti che ricevettero la grazia dopo le uccisioni?. Perché queste strategie non sono mai entrate nella storiografia occidentale?.? In Breve Ordini del comandante Yitzhak Broshi prevedevano esecuzioni per chi cedeva documenti d'identità.. La tattica della decimatio prevedeva l'uccisione di un abitante ogni dieci residenti.. Shmuel Lahis ricevette la grazia dopo la condanna per uccisioni nel villaggio Hula.. Mordechai Maklef confermò l'annientamento della popolazione civile durante diverse operazioni militari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nakba: documenti rivelano ordini di esecuzioni per spopolare i villaggi

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