Il governo ha proposto un aumento di oltre 5 euro sul prezzo delle sigarette, scatenando un confronto tra l’ente per la salute pubblica e le associazioni di contrabbandieri. La misura mira a ridurre il consumo di tabacco, ma preoccupa le organizzazioni che temono un incremento del contrabbando. Le parti si scontrano sulle conseguenze di questa decisione, senza che siano stati ancora trovati accordi ufficiali. La proposta è stata presentata alle autorità competenti.

Generated by NovaFlow. Sources: 22 external references. L'articolo Sigarette più care di 5 euro: Scontro tra Salute Pubblica e Spettro del Contrabbandop> proviene da. Potrebbe interessarti:. Mercato del tabacco nel 2018 e gli adolescenti. 10 settembre 2019: notizie economiche e di Borsa oggi. 11 settembre 2019: notizie economiche e di Borsa oggi. 12 settembre 2019: notizie economiche e di Borsa oggi. 13 settembre 2019: notizie economiche e di Borsa oggi. Aumenta il prezzo delle sigarette. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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