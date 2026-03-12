Sigarette sempre più care scattano i nuovi aumenti | listini e prezzi

Venerdì 13 marzo entreranno in vigore i nuovi aumenti sui prezzi di alcuni marchi di sigarette e tabacchi trinciati. Questa decisione riguarda diverse marche e si traduce in un incremento dei costi per i consumatori che acquistano prodotti del settore. L'aumento dei prezzi è stato annunciato e sarà immediatamente applicato nei punti vendita.

Brutte notizie in arrivo per i fumatori. Venerdì 13 marzo scattano i nuovi aumenti su alcuni marchi di sigarette e tabacchi trinciati. Come comunicato ufficialmente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le nuove tariffe non sono certo una sorpresa, ma fanno parte della programmazione fiscale definita nell'ultima legge di Bilancio, che prevede un progressivo adeguamento del carico fiscale sul settore. Questi nuovi rincari fanno infatti seguito a quelli già avvenuti a gennaio e a febbraio. L'aggiornamento dei listini andrà a "toccare" in modo eterogeneo diversi segmenti di mercato, colpendo sia le sigarette tradizionali che il tabacco trinciato.