Un ex ciclista professionista, ora dirigente sportivo, ha dichiarato che l'aumento dei prezzi delle sigarette rappresenta un buon deterrente. Dopo aver affrontato un tumore, ha affermato che il rincaro può contribuire a ridurre il consumo di tabacco. La sua opinione si basa sulla convinzione che costi più elevati possano dissuadere alcune persone dal continuare a fumare. La misura è stata commentata in un'intervista recente.

Dalla campagna “5eurocontroilfumo” arriva una proposta forte: aumentare di 5 euro le accise sulle sigarette, su tutti i prodotti da fumo e l’inalazione di nicotina. La scienza, ormai, ha ampiamente stabilito la pericolosità del fumo per la salute, ma la quantità di persone che fanno uso di sigarette rimane particolarmente elevata. In questo senso si è esposto anche Ivan Basso, due volte vincitore del Giro d’Italia (2006 e 2010), ora dirigente sportivo, che ha sostenuto la campagna “5eurocontroilfumo” promossa dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Fondazione Airc, Fondazione Veronesi e Fondazione Aiom: “Da sportivo e da ex paziente oncologico (Basso ha avuto un tumore ai testicoli nel 2015, ndr) non posso che aiutare un’iniziativa che reputo davvero importante e cha va nell’interesse di tutti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Lipowitz un grande motore totalmente privo sia di acume che di estro. Un cammellone inesorabile à la Ivan Basso. Fossi Roglic sarei incazzato nero per quel finale anche se, realisticamente, le chance di vincere erano pari a zero. x.com

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