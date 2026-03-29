Contrabbando di sigarette dal Regno Unito all’Italia tutti i segreti della rete criminale e l’utilizzo delle criptovalute | Evasi anche i dazi doganali

Da notizie.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine coordinata da Europol e dalla Procura europea (Eppo) ha portato alla luce un'organizzazione criminale attiva tra l’Italia e il Regno Unito, coinvolta nel contrabbando di sigarette. L’operazione ha rivelato l’utilizzo di criptovalute per finanziare le attività e l’evasione di dazi doganali, con controlli in corso per smantellare la rete e bloccare le spedizioni illegali.

Contrabbando di sigarette in Europa: l’Europol e la Procura europea (Eppo) hanno coordinato in queste ore un’importanza operazione contro un’organizzazione criminale operante tra l’Italia ed il Regno Unito. L’indagine è stata avviata nel settembre 2024 a seguito del sequestro di dodici milioni di sigarette contraffatte nel porto di Genova. Le sigarette erano state prodotte in Armenia e spedite attraverso la Georgia prima di entrare nell’Unione europea. – Notizie.com Ulteriori analisi sui... 🔗 Leggi su Notizie.com

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