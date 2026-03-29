Contrabbando di sigarette dal Regno Unito all’Italia tutti i segreti della rete criminale e l’utilizzo delle criptovalute | Evasi anche i dazi doganali

Un’indagine coordinata da Europol e dalla Procura europea (Eppo) ha portato alla luce un'organizzazione criminale attiva tra l’Italia e il Regno Unito, coinvolta nel contrabbando di sigarette. L’operazione ha rivelato l’utilizzo di criptovalute per finanziare le attività e l’evasione di dazi doganali, con controlli in corso per smantellare la rete e bloccare le spedizioni illegali.

Contrabbando di sigarette in Europa: l’Europol e la Procura europea (Eppo) hanno coordinato in queste ore un’importanza operazione contro un’organizzazione criminale operante tra l’Italia ed il Regno Unito. L’indagine è stata avviata nel settembre 2024 a seguito del sequestro di dodici milioni di sigarette contraffatte nel porto di Genova. Le sigarette erano state prodotte in Armenia e spedite attraverso la Georgia prima di entrare nell’Unione europea. – Notizie.com Ulteriori analisi sui... 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Contrabbando di sigarette dal Regno Unito all’Italia, tutti i segreti della rete criminale e l’utilizzo delle criptovalute: “Evasi anche i dazi doganali” Articoli correlati Operazione Borotalco: così la rete criminale curda inondava l'Europa di sigarette di contrabbandoOltre 40 tonnellate di sigarette sequestrate e un'evasione da 10 milioni: l'inchiesta Eppo che ha unito le polizie di mezza Europa partendo da un... Contrabbando di sigarette, un'organizzazione criminale tra Italia ed Europa: 6 arresti, sequestro da 2,5mlnSi chiama operazione Borotalco il blitz scattato all’alba in Italia e all’estero che vede in azione la Direzione investigativa antimafia, la Guardia... Aggiornamenti e notizie su Contrabbando di sigarette dal Regno... Temi più discussi: Sigarette di contrabbando nel porto di Genova: l'operazione Borotalco e l'ombra della mafia curda; Contrabbando di sigarette da Palermo a Verona: smantellata industria clandestina di Marlboro e Winston; Contrabbando di sigarette, in manette due genovesi. Coinvolta la mafia curda, nell’inchiesta il figlio dell’E…; Smantellato traffico internazionale di sigarette, a Bosco Marengo la base logistica. Contrabbando di sigarette, in manette due genovesi. Coinvolta la mafia curda, nell’inchiesta il figlio dell’Escobar d’EuropaCinque arresti e due milioni e mezzo di euro sequestrati. È il bilancio della maxi operazione che ha sgominato un’associazione internazionale attiva nel ... ilsecoloxix.it Sigarette di contrabbando, spunta la mafia curdaUn’articolata indagine internazionale contro il contrabbando di sigarette ha portato a perquisizioni e arresti in diverse città italiane ed europee. L’operazione, denominata Borotalco e coordinata ... ilfattovesuviano.it Operazione Borotalco, fino a Genova una rete del contrabbando internazionale Operazione Borotalco, uno dei colpi più duri inflitti al contrabbando internazionale di tabacchi. Un'indagine coordinata dalla Procura Europea di Torino che ha svelato un'architettu - facebook.com facebook Contrabbando di carburanti, sequestri per 30mila litri nel Tarantino VIDEO - News x.com