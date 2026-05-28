Siderurgia emissioni giù fino al 60% con cemento e acciaio green

Uno studio della Fondazione Ecosistemi ha rilevato che l’uso di acciaio e cemento a basso contenuto di carbonio può ridurre le emissioni nel settore siderurgico fino al 60%. L’indagine evidenzia come l’adozione di queste varianti più sostenibili contribuisca a una più rapida decarbonizzazione degli impianti e dei processi produttivi. La ricerca si concentra sull’impatto di queste tecnologie per ridurre l’impronta ambientale del settore.

Con l’implementazione di varianti a minore intensità carbonica si potrebbero ridurre le emissioni fino al 66,7% nel caso dell’acciaio e del 42,3% nelle traverse ferroviarie in cemento armato precompresso. È questa la fotografia contenuta nel rapporto Besa3 di Fondazione Ecosistemi che sarà presentato oggi durante la seconda giornata del Forum Compraverde Buygreen di Roma. Lo studio contiene un’analisti del carbonio incorporato nei materiali ferroviari e delle possibili strategie di decarbonizzazione delle infrastrutture europee. L’analisi prende innanzitutto in esame l’impegno messo in campo dai governi europei e dall’Ocse sul fronte della... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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