Eni ha registrato una riduzione del 31% nelle emissioni della sua attività upstream e ha annunciato un aumento degli investimenti nelle iniziative green. La società ha fissato l’obiettivo di triplicare la produzione di biocarburanti entro il 2030 e ha comunicato il finanziamento di tecnologie per la cattura della CO2 attraverso una nuova società dedicata. Questi interventi fanno parte della strategia di rinnovamento dell’azienda nel settore energetico.

? Domande chiave Come farà Eni a triplicare la produzione di biocarburanti entro il 2030?. Quali tecnologie finanzieranno la nuova società dedicata alla cattura della CO2?. Perché il modello delle società satellitari è cruciale per la transizione?. Quanto incideranno i nuovi investimenti in ricerca sulla redditività del gruppo?.? In Breve Plenitude cresce del 41% con 5,8 GW di capacità installata per target 15 GW.. Produzione biocarburanti Enilive punta a 5 milioni di tonnellate entro il 2030.. Nuova joint venture con fondo GIP per la cattura e stoccaggio CO2.. Investiti 460 milioni di euro in ricerca, digitale e tecnologie di frontiera.. Il report Eni for 2025 evidenzia come le emissioni nette di gas serra nell’Upstream siano calate del 31% rispetto al 2024, confermando la strategia di transizione energetica del gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eni: emissioni Upstream giù del 31%, accelera la spinta green

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