Il 11 marzo 2026, la filiera delle costruzioni in Puglia sta affrontando una forte crisi dei costi. I prezzi dell’acciaio e del cemento sono aumentati in modo significativo, creando difficoltà per le imprese del settore. Questa situazione mette a rischio la prosecuzione dei lavori nei cantieri della regione, con ripercussioni sulla continuità delle attività edilizie.

Il 11 marzo 2026, la filiera delle costruzioni in Puglia si trova di fronte a una crisi dei costi che minaccia la continuità operativa dei cantieri. L’aumento dei prezzi per acciaio, cemento, rame e bitume, unito alla difficoltà di approvvigionamento, sta generando un allarme concreto tra i costruttori leccesi. Le tensioni internazionali nel Medio Oriente stanno innalzando il costo dell’energia, fattore determinante per la produzione di questi materiali essenziali. L’associazione Ance Lecce ha lanciato un segnale d’allerta, descrivendo la situazione come un trauma senza precedenti per le imprese del settore. La volatilità dei listini rende impossibile una programmazione stabile dei lavori, con il rischio reale di sospensioni o rallentamenti che impattano direttamente sull’occupazione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi costi: acciaio e cemento schiacciano i cantieri

Articoli correlati

Leggi anche: Ex Ilva e crisi industriale, l’Italia costretta a importare acciaio

Dentro i sottopassi Lingotto e Spezia, labirinti di cemento e transenne: viaggio tra burocrazia, costi e rinviiSottopasso Spezia: il sogno incompiuto di Torino 2006, chiuso per un incendio a gennaio 2026 e la corsa contro il tempo per la riapertura.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Crisi costi

Temi più discussi: La crisi farà soffrire di più chi è piccolo; Guerra USA-Iran: la crisi di Hormuz e il prezzo del petrolio; Rottame: acciaierie attendiste; Guerra Iran, il prezzo di gas e petrolio è già in aumento.

EDILIZIA FOGGIA Edilizia in crisi a Foggia. Chierici (ANCE): Rincari su materiali petrolchimici, acciaio e altri materialiOltre agli interventi su carburanti e bollette, è necessario un provvedimento immediato per i materiali non soggetti ad accise ... statoquotidiano.it

Merz tiene vertice sull'acciaio con produttori e sindacati per uscire dalla crisi in Germania e UeLa produzione siderurgica tedesca ed europea è in crisi per i rincari dell'energia e la concorrenza asiatica. Sono a rischio circa 50 miliardi di euro all'anno tra valore e indotto. Quali sono le ... it.euronews.com

Sulla crisi internazionale e le conseguenze sul caro prezzi in Italia, la premier Meloni al Senato ha ribadito la posizione italiana e consiglia prudenza a chi prova a speculare sui costi dei carburanti. - facebook.com facebook

Crisi Iran, a rischio l'export ortofrutticolo italiano: "Costi extra fino a 4mila euro per container" x.com