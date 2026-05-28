Sidersan premiata in Parlamento | onorificenza all' ad Lampugnale per l' imprenditoria del Sud

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’amministratore delegato di Sidersan spa, azienda campana del settore siderurgico, ha ricevuto un’onorificenza in Parlamento durante una cerimonia dell’intergruppo Sviluppo Sud, Aree Fragili e isole minori, a cui partecipano oltre 50 parlamentari di vari schieramenti. La premiazione riconosce l’imprenditoria nel Sud. La società, presente nel settore siderurgico, è stata premiata per il ruolo svolto nel territorio.

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La Sidersan spa, azienda campana del settore siderurgico, è stata premiata nel corso di una cerimonia organizzata dall'intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e isole minori, consesso a cui aderiscono oltre 50 parlamentari di tutti gli schieramenti politici. Il riconoscimento è andato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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