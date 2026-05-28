Sidersan premiata in Parlamento | onorificenza all' ad Lampugnale per l' imprenditoria del Sud
L’amministratore delegato di Sidersan spa, azienda campana del settore siderurgico, ha ricevuto un’onorificenza in Parlamento durante una cerimonia dell’intergruppo Sviluppo Sud, Aree Fragili e isole minori, a cui partecipano oltre 50 parlamentari di vari schieramenti. La premiazione riconosce l’imprenditoria nel Sud. La società, presente nel settore siderurgico, è stata premiata per il ruolo svolto nel territorio.
La Sidersan spa, azienda campana del settore siderurgico, è stata premiata nel corso di una cerimonia organizzata dall'intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e isole minori, consesso a cui aderiscono oltre 50 parlamentari di tutti gli schieramenti politici. Il riconoscimento è andato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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