Torna la Giornata della Giovane Imprenditoria del Sud Italia
Si è svolta nuovamente la Giornata della Giovane Imprenditoria nel Sud Italia. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e giovani imprenditori, con interventi e presentazioni di progetti imprenditoriali. La giornata ha incluso anche sessioni di confronto e networking. La manifestazione è stata aperta dai saluti di un rettore universitario. Non sono stati riportati altri dettagli sugli interventi o sui temi trattati durante l’evento.
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo i saluti istituzionali del Prof. Giuseppe Acocella – Magnifico Rettore dell’Università Giustino Fortunato, del Prof. Paolo Palumbo – Delegato del Rettore alle attività di Orientamento Placement e Public Engagement dell’Università Giustino Fortunato, del Dott. Alessio Zollo – Presidente Confindustria Giovani di Benevento e del Dott. Mimmo Ialeggio – Sportello S.E.E.D. dell’Università Giustino Fortunato, si terrà l’evento moderato dal Prof. Ivan Di Nardo – Università Giustino Fortunato. Interverrà per una riflessione a partire dal volume “L’uomo che paga il tributo” di Isola Simon Rog, il Prof. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
The 100-Million Monet Heist! Armed Bandits Rob Art Museum! Interpol Raids Global Mob!
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