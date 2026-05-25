Torna la Giornata della Giovane Imprenditoria del Sud Italia

Da anteprima24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è svolta nuovamente la Giornata della Giovane Imprenditoria nel Sud Italia. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e giovani imprenditori, con interventi e presentazioni di progetti imprenditoriali. La giornata ha incluso anche sessioni di confronto e networking. La manifestazione è stata aperta dai saluti di un rettore universitario. Non sono stati riportati altri dettagli sugli interventi o sui temi trattati durante l’evento.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo i  saluti istituzionali del  Prof.   Giuseppe Acocella   – Magnifico Rettore dell’Università Giustino Fortunato, del Prof.   Paolo Palumbo   – Delegato del Rettore alle attività di Orientamento Placement e Public Engagement dell’Università Giustino Fortunato, del Dott.   Alessio Zollo   – Presidente Confindustria Giovani di Benevento e del Dott.   Mimmo Ialeggio   – Sportello S.E.E.D. dell’Università Giustino Fortunato, si terrà l’evento moderato dal Prof.   Ivan Di Nardo   – Università Giustino Fortunato. Interverrà per una riflessione a partire dal volume   “L’uomo che paga il tributo”   di   Isola Simon Rog, il Prof. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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