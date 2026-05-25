torna la giornata della giovane imprenditoria del sud italia

Notizia in breve

Si è svolta nuovamente la Giornata della Giovane Imprenditoria nel Sud Italia. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e giovani imprenditori, con interventi e presentazioni di progetti imprenditoriali. La giornata ha incluso anche sessioni di confronto e networking. La manifestazione è stata aperta dai saluti di un rettore universitario. Non sono stati riportati altri dettagli sugli interventi o sui temi trattati durante l’evento.