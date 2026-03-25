Dopo dodici anni al servizio della famiglia reale, Maria Borrallo, la tata di tre giovani membri della famiglia, ha ricevuto un’onorificenza da parte del re. Ieri mattina, senza fare rumore, si è recata al castello di Windsor, arrivando con un’auto proveniente dalla residenza attuale dei duchi di Cambridge. La donna è conosciuta per il suo stile discreto e riservato.

I n punta di piedi e rimanendo quasi nell’ombra, come è abituata a fare da 12 anni, Maria Teresa Turrión Borrallo è arrivata ieri al castello di Windsor, dopo aver percorso in auto la breve distanza da Forest Lodge, la residenza attuale di William e Kate. La famosa tata si è presa qualche ora libera, approfittando del fatto che “i suoi bimbi” – George, 12 anni, Charlotte, 10, e Louis, 7 – erano a scuola. Nella sala delle investiture l’attendeva il principe William, il suo datore di lavoro che, facendo le vedi del padre sovrano, le ha consegnato la Royal Victorian Medal, una meritatissima medaglia al servizio. Kate e William accompagnano George, Charlotte e Louis alla loro nuova scuola X La tata di William e Kate premiata da re Carlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo 12 anni al servizio di William e Kate, Maria Borrallo - la nanny di George, Charlotte e Louis - è stata premiata con un’onorificenza decisa da re Carlo

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