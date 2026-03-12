Municipio Roma XV | simboli fascisti e insulti al presidente Torquati e alle forze dell’ordine su muro

Nel municipio Roma XV sono stati trovati insulti e simboli fascisti sui muri. La scritta “Torquati maiale” è stata lasciata vicino a scritte offensive rivolte alle forze dell’ordine, tra cui “fuck the...”. Le scritte sono state segnalate alle autorità e saranno oggetto di verifiche. Nessuno è stato ancora identificato in relazione a questi atti vandalici.

La scritta "Torquati maiale", insieme a insulti rivolti alle forze dell'ordine come "fuck the police" e simboli di croci celtiche, è stata vergata sul muro esterno della biblioteca di Labaro, situata nel territorio del Municipio Roma XV, attualmente governato dal presidente Daniele Torquati, esponente del Partito Democratico. Tra le diverse scritte, tutte eseguite con bomboletta nera, spicca la frase "Carminati eroe", un chiaro riferimento a Massimo Carminati, noto ex membro dei Nar e figura di spicco della banda della Magliana, coinvolto nell'inchiesta Mondo di Mezzo. Altre frasi includono "fuck the police" e "gli unici stranieri gli sbirri nei quartieri".