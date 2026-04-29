E’ andato in scena al Park Hotel di Perugia l’incontro " Operatori della sicurezza nel mirino - Aggressioni e rischi durante il servizio ", promosso dal Dipartimento legalità e sicurezza di Fratelli d’Italia Umbria guidato da Luca Merli. L’iniziativa "ha registrato una presenza numerosissima di operatori, aziende del settore e associazioni di categoria, a testimonianza dell’attenzione e della necessità di confronto su un tema sempre più attuale nella lotta al degrado e nell’ottica di una sicurezza integrata " sottolineano gli organizzatori. A concludere i lavori il sottosegretario all’Interno e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria Emanuele Prisco.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Aggressioni, vicini alle forze dell’ordine"

Carmelo Cinturrino, fermato l’agente che ha ucciso il pusher a Rogoredo.

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Aggiornamenti e dibattiti

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