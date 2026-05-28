Sicurezza stradale un progetto per implementarla con nuova segnaletica
Il Comune di Latina ha annunciato l’installazione di nuova segnaletica stradale, con l’impiego di vernici ad alta fluorescenza, principalmente in incroci e attraversamenti pedonali considerati a rischio. Il progetto mira a migliorare la visibilità e la sicurezza in punti critici della rete stradale. L’intervento riguarda specifiche aree della città, senza indicare tempistiche o altre misure correlate.
Il Comune di Latina implementerà la sicurezza stradale con una nuova segnaletica, utilizzando anche vernici speciali ad alta fluorescenza, soprattutto in incroci e attraversamenti pedonali giudicati ad alta criticità. Il progetto, forte di un finanziamento da 400mila euro, è stato illustrato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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