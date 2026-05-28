Sicurezza stradale un progetto per implementarla con nuova segnaletica

Notizia in breve

Il Comune di Latina ha annunciato l’installazione di nuova segnaletica stradale, con l’impiego di vernici ad alta fluorescenza, principalmente in incroci e attraversamenti pedonali considerati a rischio. Il progetto mira a migliorare la visibilità e la sicurezza in punti critici della rete stradale. L’intervento riguarda specifiche aree della città, senza indicare tempistiche o altre misure correlate.