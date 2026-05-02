Prevenzione e sicurezza stradale con il progetto Ciao Ragazzi

Giovedì 30 aprile si è svolta la seconda edizione del progetto “Ciao Ragazzi”, un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Promossa dagli assessorati alla Pubblica Istruzione e alla Protezione Civile del Comune, l’evento si è concentrato su temi di educazione e prevenzione stradale. Durante l’iniziativa sono state organizzate attività informative e dimostrazioni pratiche rivolte ai giovani.