Prevenzione e sicurezza stradale con il progetto Ciao Ragazzi
Giovedì 30 aprile si è svolta la seconda edizione del progetto “Ciao Ragazzi”, un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Promossa dagli assessorati alla Pubblica Istruzione e alla Protezione Civile del Comune, l’evento si è concentrato su temi di educazione e prevenzione stradale. Durante l’iniziativa sono state organizzate attività informative e dimostrazioni pratiche rivolte ai giovani.
Si è tenuta giovedì 30 aprile, la seconda edizione del progetto “Ciao Ragazzi”, iniziativa dedicata all’educazione e alla prevenzione stradale per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, promossa dagli assessorati alla Pubblica Istruzione e alla Protezione Civile del Comune di.🔗 Leggi su Casertanews.it
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Una raccolta di contenuti
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