I giovani hanno presentato progetti innovativi in tema di sicurezza stradale, con focus su musica e videoclip. La 14esima edizione si è svolta ieri mattina nella Sala Estense, dove sono stati premiati i migliori elaborati. La manifestazione ha visto partecipare numerosi studenti e realtà giovanili, con proposte che puntano a sensibilizzare sui comportamenti corretti in strada. La premiazione ha riconosciuto le idee più originali e pratiche per promuovere la sicurezza tra i giovani.

"La strada per andare lontano". Si è tenuta ieri mattina, nella Sala Estense, la 14esima edizione del progetto e premiazioni per le iniziative volte a sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale attraverso l’espressione creativa, e realizzato con il coordinamento della Prefettura e il contributo delle Istituzioni del territorio. All’evento hanno partecipato studenti, insegnanti, rappresentanti delle Forze dell’ordine e degli enti patrocinatori. Tra le autorità presenti insieme al prefetto Massimo Marchesiello, l’assessora alle sicurezza Cristina Coletti, il Dirigente della Sezione Polstrada di Ferrara, Dario Virgili, la funzionaria... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza stradale, giovani al centro. Premiati i progetti più innovativi: "Musica e videoclip, le idee in gara"

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