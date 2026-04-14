giovani e associazionismo sei progetti premiati

Sei progetti nella zona di Siena sono stati selezionati nel concorso ‘Siete presente’ e riceveranno un totale di 30.000 euro di finanziamento. I progetti riguardano l’associazionismo giovanile e sono stati valutati attraverso un bando pubblico. La somma sarà destinata a sostenere iniziative di coinvolgimento e partecipazione dei giovani nelle attività associative. La cerimonia di premiazione si è svolta di recente, con la consegna ufficiale dei fondi ai vincitori.

È di 30mila euro il finanziamento destinato ai sei progetti, dell’area di Siena, vincitori del bando ‘Siete presente. Giovani e associazionismo ’, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana -Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con il contributo delle undici Fondazioni bancarie della Toscana (di quasi 500mila euro il finanziamento complessivo; 272 i progetti presentati a livello regionale, 106 quelli ammessi al finanziamento). Il bando è stato pensato per dare forza e ruolo ai giovani nell’associazionismo, perché siano capaci di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché per facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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