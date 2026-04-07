Elena Lavezzi, amministratrice delegata di ZNEXT, ha spiegato che l’obiettivo dell’azienda è far crescere idee e progetti innovativi, anche se ancora poco conosciuti. ZNEXT, iniziativa di Zanichelli Editore, si occupa di creare e sviluppare nuove possibilità nel settore imprenditoriale. L’azienda si concentra sulla promozione di potenziali ancora da scoprire, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di innovazioni.

Il primo obiettivo di ZNEXT lavorerà al fianco di imprenditori capaci di guidare il cambiamento, in Italia e all’estero, attraverso un modello di venture building e un piano strutturato di M&A Mergers and Acquisitions, operazioni di acquisizioni e fusioni, per entrare in startup e imprese ad alto potenziale nei settori EdTech, Future of Work, Lifelong Learning e Wellbeing Technology. Ekory, piattaforma di Knowledge Intelligence basata sull’Intelligenza Artificiale che aiuta le aziende a organizzare, attivare e trasmettere in modo efficace la propria conoscenza interna, semplificando i processi di formazione e rendendo le informazioni realmente accessibili a tutti i collaboratori, è stata la prima startup a entrare nel programma di venture building lo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elena Lavezzi, Ceo di ZNEXT: «Il nostro lavoro? Far volare idee e progetti innovativi, potenziali ancora nascosti»

Leggi anche: Gambardella sulle Amministrative: «Ad Avellino idee e progetti ancora niente»

Famiglia nel bosco, Catherine: “Non torniamo in Australia: il nostro cavallo è troppo vecchio per volare ancora. La preferenza resta l’Italia”Roma, 1 marzo 2026 - Alla ‘famiglia nel bosco’ piacerebbe restare in Italia “se i nostri figli sono al sicuro, non meritano quello che sta succedendo...

Argomenti più discussi: Elena Lavezzi, Ceo di ZNEXT: Il nostro lavoro? Far volare idee e progetti innovativi, potenziali ancora nascosti; Factanza Media passa sotto Znext: operazione da 5,1 milioni; Znext compra Factanza: un bel segnale per l’ecosistema startup; ZNext acquisisce la maggioranza di Factanza Media: operazione da 5,1 milioni di euro.

“Quando è uscito il documentario ho pensato che non vi fosse luogo migliore per presentarlo che la comunità accademica delle università”. Così la senatrice Elena Cattaneo ha presentato in Senato "Le Università per Giulio Regeni” due mesi di incontri e proie - facebook.com facebook