Cowboyland la nuova stagione del parco divertimenti di Voghera riparte con gli show acquatici

È iniziata la stagione 2026 di Cowboyland, il parco divertimenti a tema western situato a Voghera. La nuova apertura propone spettacoli acquatici rivolti a bambini e famiglie. Cowboyland si distingue come una delle poche realtà in Italia e nel mondo dedicate a questo tipo di attrazioni. La struttura si trova nel territorio di Voghera, in provincia di Pavia.

Cowboyland Inaugurata la stagione 2026 di Cowboyland, il parco divertimenti a tema western di Voghera (PV) dedicato a bambini e famiglie: una realtà unica in Italia e tra le poche in Europa e nel mondo. Dopo aver ricevuto il Premio della Giuria ai Parksmania Awards 2025 per lo spettacolo “Crazy Wild West Live Stunt Show”, quest’anno il parco punta su una grande novità: un’attrazione acquatica. A partire da giugno debutta “San Antonio Water Valley”, una nuova area in stile western concepita come un piccolo parco acquatico immersivo. Qui divertimento e freschezza si incontrano in un’ambientazione suggestiva. Pensato soprattutto per i più piccoli offrirà giochi d’acqua, spruzzi, fontane e percorsi perfettamente integrati nell’atmosfera del Far West.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Cowboyland, la nuova stagione del parco divertimenti di Voghera riparte con gli show acquatici Notizie correlate Riapre il Parco divertimenti di Gardaland: al via la nuova stagioneCon l’arrivo della primavera, Gardaland Resort riapre le porte dal 28 marzo inaugurando una nuova stagione all’insegna di esperienze immersive e... Leggi anche: Mirabilandia, al via dal 2 aprile la stagione 2026 del parco divertimenti più grande d'Italia