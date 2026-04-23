Sicurezza e urne pulite | la stretta del prefetto su Agrigento e Ribera

Il prefetto ha emesso un'ordinanza riguardante la sicurezza e la pulizia delle aree pubbliche nelle città di Agrigento e Ribera, con l’obiettivo di garantire un ambiente decoroso e vivibile per i cittadini. Nell’ambito delle prossime elezioni, è stato richiamato il rispetto delle regole per assicurare che la campagna elettorale si svolga senza incidenti o problemi legati all’ordine pubblico.

Vivibilità e decoro urbano ad Agrigento e Ribera. Ma anche il richiamo affinché la campagna elettorale possa svolgersi in un contesto di “sana competizione”. Il prefetto Salvatore Caccamo ha presieduto il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Insieme al sindaco del capoluogo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Tragedia del Crans-Montana, il Prefetto convoca il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: stretta su locali e sale da balloVerrà a breve diramata una circolare ai sindaci della provincia con indicazioni sugli aspetti più importanti e i profili di rischio da monitorare con... Sindaci contrapposti al prefetto su sicurezza urbana: “Sicurezza dei cittadini priorità assoluta”A Cautano, Foglianise e Vitulano, due giorni dopo l’ennesimo furto in città, sono scesi in piazza con un comune messaggio: la sicurezza dei cittadini...