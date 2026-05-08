Sicurezza parte il servizio di street tutor | 570 ore di attività nel territorio faentino

È stato avviato il nuovo servizio di Street Tutor nei comuni dell’Unione della Romagna Faentina, nell’ambito di un accordo tra l’Unione e la Regione Emilia-Romagna. Il progetto prevede 570 ore di attività sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e migliorare la gestione degli spazi pubblici. Il servizio coinvolge operatori impegnati in attività di presidio e controllo nelle aree di maggiore frequentazione.

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Parte nei comuni dell’Unione della Romagna Faentina il nuovo servizio di Street Tutor, attivato nell’ambito dell’Accordo di programma tra l’Unione e la Regione Emilia-Romagna per il rafforzamento della sicurezza urbana integrata e della vivibilità degli spazi pubblici.Il servizio, al momento in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Movida e sicurezza in centro. L’idea: reintrodurre gli street tutor. Ma il nodo è sui costi del progettoRendere sicuri non solo i locali, ma anche le loro pertinenze: le strade e le piazze da percorrere per raggiungerli, dove i ragazzi si fermano a... Sardegna, 570 milioni di avanzo: risorse pronte per il territorio? Cosa sapere La Giunta Sardegna approva il rendiconto 2025 con un avanzo di 570 milioni di euro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro: la presidente Enza Amato, sistema va reso più efficace dove oggi non arriva; Prevenzione incendi e sicurezza dei litorali - Pianificate le misure per l’estate 2026; Sicurezza a Firenze, Palazzo Vecchio ci riprova: nei quartieri arriva la polizia di prossimità; AI: innovazione al servizio della sicurezza e mobilità accessibile (29.04.2026). Ora arrivano i vigilini . Sicurezza alle scuole . Parte la sperimentazioneÈ partita mercoledì la sperimentazione degli ausiliari del traffico dedicati alla sicurezza negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. Il servizio è stato avviato nelle scuole elementari Gereschi, ... lanazione.it Sicurezza, a tutela di bar e biblioteca dei ragazzi arriva un nuovo servizio di vigilanza armata in piazza DanteTRENTO. Il tema della sicurezza a Trento è sempre attuale, e così la Giunta comunale ha deciso di attivare un servizio di vigilanza armata in piazza Dante, dedicato in particolare alla palazzina Lib ... ildolomiti.it In arrivo un milione di euro per la messa in sicurezza del versante di Valle Cornacchia a Pescasseroli https://www.terremarsicane.it/in-arrivo-un-milione-di-euro-per-la-messa-in-sicurezza-del-versante-di-valle-cornacchia-a-pescasseroli/ #Attualità #Pescasser - facebook.com facebook Garantire sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia è l’obiettivo prioritario del Governo Meloni. Accelerare sul nucleare significa costruire una Nazione più forte e libera dalle dipendenze esterne. x.com