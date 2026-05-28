Siculiana due nuove adesioni a Forza Italia | Lo Giudice e Palermo entrano nel partito azzurro

Da agrigentonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Siculiana, dopo le elezioni comunali di maggio, due esponenti si sono uniti a Forza Italia. La neo consigliera comunale ha annunciato il passaggio, così come un esponente che non è stato eletto. Entrambi avevano lasciato il gruppo precedente prima di aderire al partito azzurro.

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Nuovo ingresso in Forza Italia a Siculiana dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La neo eletta consigliera comunale Alessia Palermo e Pasquale Lo Giudice, primo dei non eletti, hanno annunciato la loro adesione al partito azzurro, lasciando il gruppo Sikania con cui avevano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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