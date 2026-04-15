Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, ha espresso la volontà di rinnovare il partito, sottolineando la necessità di introdurre figure nuove. In particolare, ha dichiarato che Francesca Pascale non ha ruolo rilevante in questa fase di cambiamento. La Fascina ha parlato pubblicamente di questa linea, evidenziando l’intento di aggiornare la composizione del partito con nuovi volti.

Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, sostiene apertamente la fase di rinnovamento in Forza Italia, fortemente voluta dai figli del Cavaliere dopo la recente battuta d’arresto referendaria: “Questa è la direzione giusta, serve un rinnovamento nel partito nel nome di Silvio, tutto quel.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Forza Italia, Marta Fascina spinge per rinnovamento del partito: “Servono facce nuove, Francesca Pascale non conta niente”

Notizie correlate

Leggi anche: Francesca Pascale risponde a Marta Fascina: “Io non conto nulla, mica come lei che conta 20mila euro al mese per non andare in Parlamento”

Anche Francesca Pascale spinge per dimissioni di Tajani da FI: “Liberi Forza Italia da questa gabbia di vecchiume” - VIDEO“Quello che penso è che Tajani andrà via dalla guida del partito – ha spiegato Pascale – e mi auguro che continui la sua carriera come ministro degli...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Marta Fascina: Francesca Pascale non conta. Forza Italia? Io sto con i Berlusconi; Enrico Costa è il nuovo capogruppo FI alla Camera; Forza Italia, tocca a Costa. L’inizio nel nome del Cav; Monza e Brianza e Forza Italia: ecco chi sta con chi.

Marta Fascina: «Francesca Pascale non conta. Forza Italia? Io sto con i Berlusconi»Poche parole, ma nette. Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, sottoscrive la fase di rinnovamento in Forza Italia, voluta fortemente dai figli del Cavaliere dopo l'esito negativo del re ... corriere.it

Marta Fascina: «Fiducia a Tajani, io sto con i Berlusconi. Pascale vicina alla famiglia? Non è vero»Sorride imbarazzata. Guarda di tanto in tanto Tullio Ferrante, l'amico, il consigliere azzurro, per un cenno di approvazione. Ma ha le idee chiare, chiarissime. «Certo! Tutto quello ... ilmessaggero.it

Forza Italia cambia i capigruppo: dopo Gasparri, salta anche Paolo Barelli Dopo Maurizio Gasparri al Senato, Forza Italia cambia anche il capogruppo alla Camera: Paolo Barelli è stato costretto a lasciare il suo incarico a Montecitorio. Fedelissimo del minist - facebook.com facebook

Forza Italia, svolta alla Camera: Barelli lascia, Enrico Costa eletto capogruppo x.com