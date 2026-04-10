Mozzarella Dop e crisi in Iran l' allarme del Consorzio | impennata costi di produzione con blocco scali a rischio l' export

Da iltempo.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consorzio della mozzarella di bufala campana Dop ha segnalato un aumento dei costi di produzione causato dalla crisi nel Golfo in Iran. La situazione ha portato a un blocco degli scali, mettendo a rischio l’export di questo prodotto. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori interpretazioni o commenti.

L'aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. I produttori stanno subendo incrementi significativi in ogni passaggio della filiera e l'allarme cherosene negli aeroporti mette a rischio anche l'export della Bufala Campana, che vale il 35% della produzione. Sono questi i nodi affrontati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, riunitosi ieri per discutere della nuova emergenza.  I numeri per la filiera sono allarmanti: logistica, materiali per confezionamento ed energia rappresentano le voci principali degli aumenti, con il record del gas, che ha registrato un picco di incremento di quasi il 70%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Mozzarella Dop e crisi in Iran, l'allarme del Consorzio: impennata costi di produzione, con blocco scali a rischio l'export

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