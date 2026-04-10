Il Consorzio della mozzarella di bufala campana Dop ha segnalato un aumento dei costi di produzione causato dalla crisi nel Golfo in Iran. La situazione ha portato a un blocco degli scali, mettendo a rischio l’export di questo prodotto. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori interpretazioni o commenti.

L'aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. I produttori stanno subendo incrementi significativi in ogni passaggio della filiera e l'allarme cherosene negli aeroporti mette a rischio anche l'export della Bufala Campana, che vale il 35% della produzione. Sono questi i nodi affrontati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, riunitosi ieri per discutere della nuova emergenza. I numeri per la filiera sono allarmanti: logistica, materiali per confezionamento ed energia rappresentano le voci principali degli aumenti, con il record del gas, che ha registrato un picco di incremento di quasi il 70%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mozzarella Dop e crisi in Iran, l'allarme del Consorzio: impennata costi di produzione, con blocco scali a rischio l'export

Leggi anche: Mozzarella Dop Campania, la “prima” del Consorzio alla Bit Milano

Food: Consorzio Mozzarella di Bufala Campana, degustazioni e libri, al via 2° ed. Seminari Dop(Adnkronos) – Al via la seconda edizione di 'Seminari Dop – Incontri d’autore', il progetto del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala...

Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, allarme aumento costi per crisi Iran, possibili rialzi dei listiniIl presidente Domenico Raimondo: 'Tutti gli sforzi di crescita fatti finora sono vanificati da questo nuovo fronte di guerra' ... adnkronos.com

La mozzarella Dop è al vertice del gradimento Oltralpe e in Italia è la più amata dai bambini tra le paste filate18 giugno 2024 – I formaggi stranieri consumati più spesso in Francia sono quelli italiani: 6 francesi su 10 li indicano come i preferiti da mettere in tavola, seguiti a distanza da quelli olandesi e ... milanofinanza.it