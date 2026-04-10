Mozzarella Dop l’allarme del Consorzio | Costi alle stelle per la crisi in Iran A rischio export e filiera

Il Consorzio della mozzarella Dop ha segnalato un aumento significativo dei costi di produzione a causa della crisi internazionale nel Golfo e in Iran. La situazione preoccupa per l’andamento dell’export e per l’intera filiera, che potrebbe subire conseguenze negative. La tensione nel settore internazionale ha portato a difficoltà nel mantenere i prezzi e la stabilità del mercato. L’allarme riguarda direttamente le aziende coinvolte nella produzione e nella distribuzione del prodotto.