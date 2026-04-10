Mozzarella Dop l’allarme del Consorzio | Costi alle stelle per la crisi in Iran A rischio export e filiera
Il Consorzio della mozzarella Dop ha segnalato un aumento significativo dei costi di produzione a causa della crisi internazionale nel Golfo e in Iran. La situazione preoccupa per l’andamento dell’export e per l’intera filiera, che potrebbe subire conseguenze negative. La tensione nel settore internazionale ha portato a difficoltà nel mantenere i prezzi e la stabilità del mercato. L’allarme riguarda direttamente le aziende coinvolte nella produzione e nella distribuzione del prodotto.
La crisi internazionale legata al Golfo e all’Iran colpisce anche uno dei simboli dell’agroalimentare campano. Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop lancia l’allarme sugli effetti economici che stanno mettendo sotto pressione l’intera filiera.L’analisi è emersa nel corso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Mozzarella Dop e crisi in Iran, l'allarme del Consorzio: impennata costi di produzione, con blocco scali a rischio l'exportL'aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop.
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