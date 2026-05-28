Sicilia arte e cultura | l’artista Vanda Zizza e la scrittrice Mariafrancesca Lo Nardo raccontano l’Isola

Due artiste, una pittrice e una scrittrice, hanno condiviso le loro impressioni sulla Sicilia, sottolineando la varietà dei paesaggi, la ricchezza storica e le tradizioni culinarie dell’isola. La loro narrazione si concentra sull’influenza di questi elementi sulla loro produzione artistica e letteraria. La discussione si è svolta in un contesto dedicato alla promozione della cultura e dell’arte siciliana.

La Sicilia per la sua bellezza paesaggistica, per la sua storia dal fascino millenario e con il suo buon cibo, è una fonte di ispirazione inesauribile per artisti e scrittori. Per questo motivo, l’associazione Nazionale Senior Enel (Anse) di Palermo ha deciso di organizzare una manifestazione dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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