Cultura cibo e territori ’Sicilia en Primeur’ celebra l’eccellenza dell’isola nel calice

La XXII edizione di Sicilia en Primeur, intitolata ‘Taste the Island. Live the Story’, si è svolta di recente, concentrandosi sulla promozione delle eccellenze dell’isola nel settore enologico. Durante l’evento sono stati presentati vini provenienti da diverse zone della Sicilia, con degustazioni guidate e incontri tra produttori e professionisti del settore. L’iniziativa ha coinvolto anche aspetti legati alla cultura, al cibo e ai territori dell’isola, offrendo un’occasione di confronto e valorizzazione delle produzioni locali.

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