Cultura cibo e territori ’Sicilia en Primeur’ celebra l’eccellenza dell’isola nel calice
La XXII edizione di Sicilia en Primeur, intitolata ‘Taste the Island. Live the Story’, si è svolta di recente, concentrandosi sulla promozione delle eccellenze dell’isola nel settore enologico. Durante l’evento sono stati presentati vini provenienti da diverse zone della Sicilia, con degustazioni guidate e incontri tra produttori e professionisti del settore. L’iniziativa ha coinvolto anche aspetti legati alla cultura, al cibo e ai territori dell’isola, offrendo un’occasione di confronto e valorizzazione delle produzioni locali.
Non è un caso che la XXII edizione di Sicilia en Primeur sia stata intitolata ’Taste the Island. Live the Story’. Taste the Island – degusta, assaggia l’isola – è un invito ad assaporare i territori, la cultura, l’accoglienza e il cibo oltre ai vini, sempre e comunque protagonisti dell’evento. Sicilia en Primeur ha sempre accostato al vino – presentato in anteprima, appunto, rispetto al mercato – anche esperienze culturali e paesaggistiche, ma mai come quest’anno l’aspetto enoturistico è stato così evidente. A cominciare dagli enotour, che per la prima volta hanno visto insieme ai giornalisti e ai tecnici provenienti da tutto il mondo anche dodici tour operator. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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