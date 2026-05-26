Sicilia arte e cultura | la mostra litografica di Vanda Zizza e il libro di Mario Liberto raccontano l' Isola

Notizia in breve

Una mostra litografica di Vanda Zizza e un libro di Mario Liberto sul tema “Sicilia, arte e cultura” sono stati presentati di recente. La mostra espone opere litografiche dedicate all’isola, mentre il libro raccoglie testi e immagini che raccontano la regione. Entrambe le iniziative si concentrano sulla rappresentazione visiva e narrativa della Sicilia, evidenziando aspetti legati al paesaggio, alla storia e alla tradizione culinaria. Gli eventi sono stati ospitati in diverse sedi culturali dell’isola.