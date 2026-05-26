Sicilia arte e cultura | la mostra litografica di Vanda Zizza e il libro di Mario Liberto raccontano l' Isola

Da palermotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una mostra litografica di Vanda Zizza e un libro di Mario Liberto sul tema “Sicilia, arte e cultura” sono stati presentati di recente. La mostra espone opere litografiche dedicate all’isola, mentre il libro raccoglie testi e immagini che raccontano la regione. Entrambe le iniziative si concentrano sulla rappresentazione visiva e narrativa della Sicilia, evidenziando aspetti legati al paesaggio, alla storia e alla tradizione culinaria. Gli eventi sono stati ospitati in diverse sedi culturali dell’isola.

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La Sicilia per la sua bellezza paesaggistica, per la sua storia dal fascino millenario e per il suo buon cibo è una fonte di ispirazione inesauribile per artisti e scrittori. Per questo motivo, l’Associazione nazionale senior Enel (Anse) di Palermo ha deciso di organizzare una manifestazione dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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