In Sicilia, i Comuni sono in attesa di un aumento di 200 milioni di euro all’anno, richiesto tramite un appello di un rappresentante di Anci Giovani Sicilia. La richiesta nasce dalla gestione del Fondo di solidarietà comunale, che attualmente non soddisfa le esigenze finanziarie delle amministrazioni locali. La questione riguarda la distribuzione delle risorse e il modo in cui vengono allocati i fondi pubblici a livello territoriale.

Il coordinatore di Anci Giovani Sicilia, Luciano Marino, ha lanciato un appello urgente per ottenere un incremento di 200 milioni di euro annui destinati ai Comuni dell’isola, puntando il dito contro l’attuale gestione del Fondo di solidarietà comunale. La battaglia, che vede coinvolti i territori siciliani, mira a correggere meccanismi distributivi che penalizzano le amministrazioni locali, minacciando la tenuta dei servizi fondamentali e dei diritti delle comunità. L’inefficacia dei criteri basati sulla spesa storica. Il cuore della questione risiede nel modo in cui le risorse vengono ripartite tra gli enti locali. Secondo quanto evidenziato dal sindaco di Lercara Friddi, l’utilizzo della spesa storica come parametro principale non riflette i reali bisogni delle province e dei comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, battaglia per 200 milioni: i Comuni chiedono giustizia

Notizie correlate

Comuni in dissesto, in Sicilia minori trasferimenti per 200 milioni: "Si ristabiliscano condizioni di equità"Lo dice l'Anci Sicilia, sottolineando "come l'attuale assetto normativo sulla finanza degli enti locali non risulti adeguato e richieda una riforma...

Sicilia, 115 milioni ai Comuni: tra nuovi investimenti e mutuiIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha approvato un decreto che sblocca 115 milioni di euro per il Fondo per investimenti dei...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Tributi comunali, passa la rottamazione in Consiglio: Una battaglia vinta; Transizione 5.0: CNA Sicilia, ripristino risorse fondamentale per l’efficientamento del sistema produttivo.

L’arte ’spietata’ di Battaglia. Dalla mafia alle feste dei ricchi: la carriera della fotografa per la prima volta in 200 scattiSe ha fatto arte, non l’ha fatto apposta, Letizia Battaglia, la fotoreporter siciliana scomparsa nel 2022, alla quale è dedicata una vasta mostra fotografica che prende il via oggi negli spazi dei ... ilrestodelcarlino.it