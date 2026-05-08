Sicilia 51 milioni per le zone artigianali | piano per i Comuni

In Sicilia, sono stati stanziati 51 milioni di euro destinati alle zone artigianali dei Comuni. Il piano prevede una suddivisione dei fondi tra le diverse amministrazioni comunali, ma ancora non sono stati resi noti i criteri di ripartizione. Tra gli interventi previsti, alcuni riguardano le zone artigianali considerate più fragili, con l’obiettivo di sostenere il rilancio e la riqualificazione di queste aree.

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? Domande chiave Come verranno ripartiti i fondi tra i vari comuni siciliani?. Quali interventi specifici riceveranno le zone artigianali più fragili?. Perché la cifra stanziata potrebbe salire fino a 75 milioni?. Chi gestirà concretamente i cantieri per le nuove infrastrutture?.? In Breve Rimodulazione fondi prevista per portare il totale stanziato a 75 milioni di euro.. Interventi su viabilità, illuminazione, reti idriche e fognarie nei comuni siciliani.. Obiettivo efficientamento energetico e modernizzazione infrastrutturale per i distretti produttivi locali.. Progetti selezionati tramite graduatoria dell'assessorato regionale alle Attività produttive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, 51 milioni per le zone artigianali: piano per i Comuni Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Sicilia: piano d’azione a Enna per rilanciare le zone interne Fondi Ue, in Sicilia 270 milioni per le coalizioni di comuni 'Siru e Isole minori'Prosegue l’iter per la realizzazione dei progetti relativi alle coalizioni di comuni "Siru e Isole minori», nell’ambito delle politiche territoriali... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Credito agevolato, in Sicilia nasce l’Irca; Catania e Palermo, passi avanti per privatizzare gli aeroporti; Lo Stato cede la porta della Sicilia? Catania-Comiso: non si svendono i confini; Sport, 8,5 milioni di euro per potenziare le attività in Sicilia. Schifani: Incentiviamo la realizzazione di strutture e servizi, in particolare per i più giovani. Pioggia di soldi sulle aree artigianali, ecco la graduatoria da 51 milioniArriva una pioggia di soldi destinata alle aree artigiane siciliane, un investimento pubblico per il ripristino, la riqualificazione e il miglioramento delle aree attrezzate che ospitano le imprese de ... blogsicilia.it Aree artigianali in Sicilia, dalla Regione 51 milioni per la riqualificazioneArtigiano La Regione Siciliana investe quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione delle ... msn.com Regione Siciliana - facebook.com facebook RT @CislNazionale: #DanielaFumarola a Palermo: «Le ferite da sanare sono tante anche in Sicilia: occupazione bassa, soprattutto tra i giova… x.com