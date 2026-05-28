Si tuffò in mare per salvare una donna caduta in acqua | premiato in Comune
Un uomo si è tuffato in mare per salvare una donna caduta in acqua, portandola in salvo a nuoto. L’intervento è avvenuto senza esitazioni e senza attendere aiuti esterni. Per il gesto di coraggio, è stato premiato in Comune.
Non aveva atteso un secondo, vista una giovane donna caduta in mare in difficoltà, e si era tuffato per soccorrerla, portandola a nuoto fino all'asciutto. È quindi “Con stima e apprezzamento per l'altruismo, il coraggio e l'abnegazione dimostrati” che il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza l'ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Ten Minute Stories by Algernon Blackwood
Notizie e thread social correlati
"Come salvare una vita", il progetto della giovane faentina premiato a livello internazionale dal RotaryUn progetto dedicato al salvataggio di vite, promosso da una giovane di Faenza, ha ricevuto un riconoscimento internazionale dal Rotary.
Panico in mare: sciame d’api “dirotta” una barca a vela, il velista si salva tuffandosi in acquaUn improvviso sciame di api si è abbattuto su una barca a vela nel Golfo del Tigullio, vicino a Rapallo.
Temi più discussi: Correre vista mare: tante gare imperdibili tra spiagge, falesie e panorami mozzafiato; La fotografa Pittaluga: Dalla provincia alla City e ritorno: ho ritrovato me stessa grazie a un tuffo in mar…; Tinari e Mathieu in viaggio tra vegetali, mare, montagna e nuove identità; Fellinia, la macchina dei ricordi. Partono i lavori di recupero: rinasce davanti al mare del Papa.
Siamo giunti alla ventesima edizione di Trieste Estate. Un tuffo in un mare di spettacoli facebook
Quando il caldo chiama, Genova risponde con il mare. Qui non esiste un solo modo di viverlo: c’è chi sceglie una passeggiata tra i borghi marinari, chi un tuffo all’alba, chi un aperitivo vista onde al tramonto. Da Genova il mare è ovunque. x.com
3 giorni in Islanda (Reykjavík), qual è il modo migliore per massimizzarli? Mamma single da sola, un po' esausta reddit
Si tuffa in mare dalla scogliera di Polignano: morto 23enneÈ morto il ragazzo di 23 anni di origini siciliane rimasto ferito, nella giornata di ieri, dopo un tuffo nelle acque antistanti l'iconica lama Monachile a Polignano a Mare, nel Barese, da una altezza ... unionesarda.it
Si tuffa in mare dalla scogliera a Polignano: 23enne muore dopo una caduta di 6 metriUn ragazzo di 23 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, a Polignano a Mare (Bari) dopo un tuffo da un’altezza di circa 6 metri nelle acque antistanti lama Monachile. È stato ... fanpage.it