Si tuffò in mare per salvare una donna caduta in acqua | premiato in Comune

Un uomo si è tuffato in mare per salvare una donna caduta in acqua, portandola in salvo a nuoto. L’intervento è avvenuto senza esitazioni e senza attendere aiuti esterni. Per il gesto di coraggio, è stato premiato in Comune.

Non aveva atteso un secondo, vista una giovane donna caduta in mare in difficoltà, e si era tuffato per soccorrerla, portandola a nuoto fino all'asciutto. È quindi “Con stima e apprezzamento per l'altruismo, il coraggio e l'abnegazione dimostrati” che il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza l'ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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