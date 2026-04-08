Come salvare una vita il progetto della giovane faentina premiato a livello internazionale dal Rotary

Un progetto dedicato al salvataggio di vite, promosso da una giovane di Faenza, ha ricevuto un riconoscimento internazionale dal Rotary. L’iniziativa, avviata in età giovanile, si concentra su attività nel settore sociale. La premiata, Maria Grazia Rava, ha visto il suo lavoro riconosciuto oltre i confini nazionali grazie a questa distinzione. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, coinvolgendo rappresentanti di diverse nazioni.

Un impegno nel mondo del sociale che parte fin da giovanissima, quello che oggi vede Maria Grazia Rava di Faenza tra i premiati a livello internazionale dal Rotary. La giovane faentina riceverà infatti il riconoscimento “Individui pronti ad agire: Campioni del domani”, per aver promosso la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Riportare la gentilezza al centro della vita quotidiana, premiato il progetto al bando della Fabbrica delle CandeleSi chiama “Semi di Gentilezza” il progetto culturale, sociale e partecipativo che si è classificato al primo posto nel bando Fabbrica delle Candele 2. Fiumicino, Domenico Parente premiato dal Gran Premio Internazionale di Venezia con il Leone d’OroRoma, 3 marzo 2026 – Insieme ad ambasciatori, imprenditori, amministratori, rappresentanti del mondo delle istituzioni e della politica nazionale,... Argomenti più discussi: End Leukemia Now: quando il tempo diventa vita. A Brescia una rete di solidarietà che salva il futuro - Radio Bruno; Lo sport a sostegno della ricerca: dal Rotaract la donazione all'Irst per la cura del cancro al polmone; End leukemia now: a Brescia una rete di solidarietà che salva vita e futuro; Canile di Barletta, struttura in esubero. Le adozioni sono ferme. In Italia il Rotary International sta per compiere 100 anni di vitaIn Italia il Rotary International sta per compiere il suo centesimo anno di vita. Abbiamo incontrato una delle nuove protagoniste del panorama rotariano italiano, Chiara Giudici, 36 anni, da pochi ... affaritaliani.it Venerdì 10 aprile al Rotary giornalisti ed editori discutono credibilità, fiducia e futuro dei media territoriali nell’ecosistema digitale, tra emergenze locali e trasformazioni del panorama informativo contemporaneo. Tra i presenti anche il direttore di LaC News24 - facebook.com facebook La Convention del @Rotary 2027 si terrà a Barcellona, Spagna , dal 26 al 30 giugno. Attendiamo di collaborare di nuovo con la città ospitante originaria, Dubai, in futuro. Intanto ci vediamo presto a giugno a Taipei per #Rotary26 Leggi ANNUNCIO on.r x.com