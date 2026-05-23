Panico in mare | sciame d’api dirotta una barca a vela il velista si salva tuffandosi in acqua

Un improvviso sciame di api si è abbattuto su una barca a vela nel Golfo del Tigullio, vicino a Rapallo. Le api hanno invaso la barca, causando il panico tra i presenti. Il velista a bordo si è immerso in acqua per sfuggire alle api e si è messo in salvo. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. La barca è rimasta ferma mentre lo sciame si disperso dopo alcuni minuti.

Immaginate la scena: siete al timone della vostra barca a vela, vi godete il sole e il mare del Tigullio a poche centinaia di metri dal porto di Rapallo, quando improvvisamente il cielo si oscura. Non è una nuvola passeggera, ma qualcosa di decisamente più ronzante e aggressivo. È la bizzarra e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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