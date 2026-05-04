Capaccio intervento di soccorso | rinvenuto corpo senza vita nel fiume

Durante un’operazione di soccorso nel fiume di Capaccio, i Vigili del Fuoco hanno trovato un corpo senza vita. La scoperta è avvenuta questa mattina e ora sono in corso le indagini per determinare le cause di quanto accaduto. Non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda o sull’identità della persona coinvolta. La zona è stata messa sotto osservazione dalle forze dell’ordine.

Tragico ritrovamento durante un’operazione dei Vigili del Fuoco: indagini in corso per chiarire la dinamica Intervento di soccorso nel territorio di Capaccio Paestum, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono stati impegnati in un’operazione a persona nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L’intervento è avvenuto in località Via Sandro Pertini, nei pressi della SR ex SS166. Il ritrovamento. Giunti sul posto, i soccorritori hanno purtroppo rinvenuto il corpo senza vita di un individuo all’interno di un kayak ribaltato nelle acque del fiume. Una scena che ha reso immediatamente necessario l’intervento della squadra specializzata.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Capaccio, intervento di soccorso: rinvenuto corpo senza vita nel fiume Notizie correlate Tragedia nel salernitano: corpo senza vita trovato in un kayak ribaltato nel fiumeDramma, questa mattina, a Capaccio Paestum, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso a... Modena, corpo senza vita rinvenuto all’ingresso di un plesso scolastico: sospesa l’attività didatticaIl personale ausiliario di un plesso scolastico a Modena ha rinvenuto a il corpo senza vita di un uomo accanto al cancello d'ingresso della struttura. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente a Capaccio Paestum, finiscono gravi in ospedale per inseguire auto sospetta; Capaccio, trovato morto in kayak nel fiume; Tragedia nel salernitano: corpo senza vita trovato in un kayak ribaltato nel fiume; Si ribalta col kayak, escursionista trovato morto nel fiume Sele. Capaccio, corpo senza vita trovato nel fiume: recupero dei vigili del fuocoIntervento di soccorso nel territorio del Comune di Capaccio Paestum, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli sono stati impegnati in un’operazione a persona. Giunti sul posto, i soccorr ... cilentonotizie.it Tragedia a Capaccio Paestum: kayak si ribalta, rinvenuto corpo senza vita di un 70enneStampaI vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso a persona nel territorio del Comune di Capaccio (SA), precisamente in località Via SRexSS166, Via ... salernonotizie.it A Capaccio Paestum, in corso i rilievi per ricostruire la dinamica - facebook.com facebook