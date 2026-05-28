si tuffa e non riemerge grave quattordicenne

Un quattordicenne si è tuffato in un corso d’acqua e non è riemerso. Le ricerche sono durate diverse ore senza successo. Un ragazzo di 15 anni, residente a Pedrengo, frequentante un corso di operatore elettrico, era con altri giovani al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti soccorritori e forze dell’ordine. La zona è stata delimitata mentre continuano le ricerche.

Un ragazzino di 15 anni residente a Pedrengo, studente del corso per operatore elettrico in un centro professionale di Trescore Balneario, è ricoverato in gravissime condizioni al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essersi tuffato in una pozza del torrente Bragazzo, all’interno del parco del Gigante, a Luzzana (Valle Cavallina): dopo il tuffo non è più riemerso. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 13 il ragazzino, insieme a una ventina di coetanei aveva raggiunto il parco dopo aver svolto alcune attività scolastiche a Entratico, dove si era svolta anche una sorta di festa per la fine dell’anno scolastico. Forse per il grande caldo di questi giorni, il 15enne ad un certo punto si sarebbe buttato in acqua da una piattaforma alta circa tre metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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