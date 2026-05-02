Lecco si tuffa nel lago e non riemerge | morto 15enne

Un ragazzo di 15 anni è deceduto nel lecchese dopo essere scomparso nel lago di Como. Secondo quanto riferito, si sarebbe tuffato nelle acque di Mandello del Lario e non sarebbe più tornato a galla. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Tragedia nel lecchese dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Mandello del Lario dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Como senza riemergere. Il giovane stava trascorrendo una giornata con gli amici. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, 118 e una squadra di sommozzatori che ha individuato il corpo, privo di vita, sul fondale e lo ha recuperato per affidarlo ai sanitari che ne hanno constatato il decesso. Il cadavere si trovava a circa 10 metri di profondità. Nelle ricerche è stato impiegato anche l’elicottero ‘Drago 149’ in servizio presso la base di Malpensa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lecco, si tuffa nel lago e non riemerge: morto 15enne Notizie correlate Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: morto un 15enneMandello del Lario, 2 maggio 2026 – Grave tragedia a Mandello del Lario, nel lecchese, dove un ragazzino straniero di 15anni è morto dopo essersi... Leggi anche: Si tuffa nel lago di Como, ma non riemerge: morto un 15enne Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto 15enne; Si tuffa nel canale per salvare il cane e muore annegato. Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto 15enneUn quindicenne ha perso la vita oggi nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile a Mandello al Lario, in provincia di Lecco. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno dato l'allarme e sul post ... rainews.it Si tuffa nel lago a Mandello del Lario e nessuno lo vede riemergere: paura per un 15ennePaura a Mandello del Lario, comune che si trova in provincia di Lecco. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio 2026, un ragazzino di quindici anni è finito in acqua. Non vedendolo più riemergere ... fanpage.it TORNA LA LUMBARD FEST festa della #Lega nella Brianza Lecchese dal 17 al 19 luglio 2026, ATTENZIONE!!! Anche quest’anno saremo nella bellissima area feste ad IMBERSAGO sempre in Provincia di Lecco, a pochi passi dal fiume Adda che ci unisce al - facebook.com facebook