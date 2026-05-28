Si schianta su un tir per una mancata precedenza | è grave un centauro

Da triesteprima.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un centauro è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un tir a Sesana, ieri intorno alle 13. L’incidente è avvenuto a causa di una mancata precedenza, e il motociclista è stato trasportato in ospedale a Isola in condizioni serie. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

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È grave all'ospedale di Isola il centauro investito ieri, 27 maggio, a Sesana. L'incidente ha avuto luogo verso le 13.15. Stando ai primi accertamenti della polizia slovena l'uomo, 62enne e residente a Postumia, si sarebbe violentemente schiantato contro un tir a un incrocio con semaforo. A. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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