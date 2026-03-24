L' ipotesi della mancata precedenza e il tremendo scontro tra auto e moto muore il giovane centauro

E' una tragedia quella che si è materializzata poco dopo le ore 9 di martedì mattina, un motociclista di appena 20 anni è morto a causa di un tremendo schianto con un'auto lungo via Calcinaro E' una tragedia quella che si è materializzata poco dopo le ore 9 di martedì mattina, un motociclista di appena 20 anni è morto a causa di un tremendo schianto con un'auto lungo via Calcinaro, rimasta ferita in modo lieve una donna di 33 anni. Terribile lo scenario della sciagura stradale in via Calcinaro 2075, tra Villachiaviche e Martorano, sul manto stradale la moto, una Kawasaki, il casco del giovane e tanti detriti a testimonianza della violenza dell'impatto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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