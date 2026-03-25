Una donna di 35 anni è deceduta dopo essere rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto cinque giorni fa. La vittima si è scontrata con la moto contro un cancello lungo una strada provinciale, riportando ferite che si sono rivelate fatali. La notizia è stata resa nota ieri, dopo il decesso avvenuto in ospedale.

Bardello con Malgesso e Bregano, 25 marzo 2026 – Ha combattuto cinque giorni con la morte. Ieri la resa. È morta a 25 anni Sofia Pusceddu, residente a Bardello con Malgesso e Bregano. La giovane aveva riportato gravi ferite in un incidente avvenuto giovedì scorso, mentre in sella alla sua moto percorreva la provinciale che attraversa Biandronno. Lo schianto. Erano da poco passate le 7 quando la ragazza ha perso il controllo della moto che ha finito la sua corsa contro il cancello di un’abitazione a bordo strada. L’impatto è stato molto violento e la venticinquenne è stata sbalzata di sella riportando traumi gravissimi. Le sue condizioni erano subito apparse estremamente critiche agli occhi dei primi soccorritori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si schianta con la moto contro un cancello: Sofia Pusceddu muore dopo cinque giorni d’agonia

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