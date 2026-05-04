Silvia Zampieri perde il controllo dell' auto e si schianta contro un' Audi | la psicologa muore a 32 anni dopo cinque giorni di agonia

Mercoledì scorso, in via Codalunga a Mignagola di Carbonera, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un'altra vettura. La conducente, una donna di 32 anni, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un'Audi. La donna è stata soccorsa immediatamente, ma dopo cinque giorni di agonia, è deceduta. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.

CARBONERA (TREVISO) - Non ce l’ha fatta Silvia Zampieri, la psicologa 32enne vittima di un terribile incidente stradale mercoledì scorso in via Codalunga a Mignagola di Carbonera. Era al volante della sua Yaris grigia quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andandosi a scontrare con un Audi per poi finire nel fossato lungo la strada. I vigili del fuoco, dopo averla estratta dalle lamiera, l’avevano affidata alle cure del 118 ma le condizioni della giovane erano apparse da subito critiche. Silvia era stata trasferita d’urgenza al Ca’ Foncello dove è rimasta ricoverata nel reparto di terapia intensiva fino a ieri mattina, quando si è spenta dopo sei giorni di agonia.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Silvia Zampieri perde il controllo dell'auto e si schianta contro un'Audi: la psicologa muore a 32 anni dopo cinque giorni di agonia Notizie correlate Si schianta con la moto contro un cancello: Sofia Pusceddu muore dopo cinque giorni d’agoniaBardello con Malgesso e Bregano, 25 marzo 2026 – Ha combattuto cinque giorni con la morte. Muore a 35 anni, Marianna perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muroMarsciano (Perugia), 3 aprile 2026 – Un drammatico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di mercoledì a Papiano, una frazione del...