Si può vendere o donare una casa con abusività?

Un’immobile con abusi edilizi può essere venduto o donato? Un proprietario chiede se, nonostante i lavori abusivi, sia possibile trasferire la proprietà. L’immobile è regolarmente accatastato, e da anni si paga l’IMU, con tutta la famiglia che vi ha vissuto. La domanda riguarda la possibilità di vendere o donare l’immobile senza sanare le irregolarità edilizie.

“Avvocata, l’immobile è accatastato, paghiamo l’IMU da anni, ci ha vissuto tutta la famiglia. Possiamo vendere lo stesso? Possiamo donarlo a nostro figlio?”. È una delle domande più frequenti quando una casa abusiva deve cambiare mano. Può trattarsi di una veranda chiusa senza titolo, un ampliamento mai sanato o un fabbricato costruito senza permesso. Nell’ultimo dato BES disponibile, riferito al 2022, l’ Istat misura ancora 15,1 abitazioni abusive ogni 100 autorizzate; nel Mezzogiorno si arriva a 40,2. Una casa con abusi edilizi non è sempre fuori mercato. Può essere venduta o donata solo se l’atto rispetta le menzioni urbanistiche richieste e se il titolo edilizio indicato esiste davvero ed è riferibile proprio a quell’immobile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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