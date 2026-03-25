A Parlasco non è presente una farmacia che venda medicinali regolarmente, e attualmente si sta cercando una soluzione. Il commissario prefettizio, Marcella Nicoletti, ha avviato le verifiche per individuare un punto vendita che possa garantire la distribuzione settimanale dei farmaci. La questione riguarda la mancanza di una rivendita diretta nel territorio comunale.

Il Comune, commissariato dallo scorso febbraio, ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse. Al momento la rivendita più vicina è a 4 chilometri, a Cortenova A Parlasco manca una rivendita diretta di farmaci, a interessarsene è ora il commissario prefettizio Marcella Nicoletti. Le farmacie interessate, in possesso dei requisiti previsti, possono presentare la propria candidatura entro il 7 aprile 2026 secondo le modalità indicate nell'avviso. Si tratta di un servizio fondamentale, di primaria utilità per i cittadini, che per acquistare farmaci sono al momento costretti a recarsi nei comuni limitrofi. La farmacia più vicina è Cortenova, 4 chilometri, quella di Bellano a 8,7, Primaluna a 9. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Parlasco: si cerca una farmacia che possa vendere i medicinali una volta a settimana

Articoli correlati

Leggi anche: Bimba passa da sentire il papà detenuto una volta al giorno a una volta alla settimana: la denuncia

Esce per fare una passeggiata e sparisce: si cerca da una settimana Kadir Saliev, scomparso da AnzioIl 28enne è uscito nel primo pomeriggio per una passeggiata ad Anzio e non ha mai fatto rientro.