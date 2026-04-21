Pulici sulla situazione in casa Torino | Cairo deve vendere Vogliamo una nuova proprietà E il coro dei tifosi della Juve conferma una cosa

L’ex calciatore e dirigente ha commentato la situazione attuale del Torino, affermando che il proprietario dovrebbe considerare la vendita del club. Ha espresso il desiderio di vedere una nuova proprietà al timone e ha menzionato come il sostegno dei tifosi della Juventus confermi questa esigenza. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a Tuttosport, dove ha discusso delle possibili strategie per il futuro della squadra.

di Francesco Spagnolo Pulici ai microfoni di Tuttosport ha fatto il punto sul Torino confermando la necessità di un passo indietro di Cairo per rilanciare il club granata. Le immagini di Paolo Pulici con la fascia “Cairo vattene” al braccio, diventate subito virali, hanno riacceso i riflettori sul malcontento del popolo granata. Il mito vivente del Torino a Tuttosport ha voluto chiarire la genesi di quello scatto, ribadendo con la solita schiettezza la sua profonda sintonia con la tifoseria. L’episodio al Toro Club « Domenica ero alla festa del Toro Club “Valli Alto Canavese”. Un tifoso mi ha messo questa fascia al braccio », racconta Pulici. « Inizialmente non avevo letto, pensavo fosse una normale fascia da capitano.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pulici sulla situazione in casa Torino: «Cairo deve vendere. Vogliamo una nuova proprietà. E il coro dei tifosi della Juve conferma una cosa» Notizie correlate Leggi anche: Fanfulla retrocesso in Promozione, l’ira dei tifosi: “Sciagura annunciata, la proprietà deve vendere” Leggi anche: Lotito Lazio, esplode una nuova polemica: tifosi furiosi per via della rimozione di un coro allo stadio! Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Toro, i contestatori di Cairo schierano il mito Pulici; Pulici indossa la fascia Cairo vattene: il mito contro il presidente; Torino, Pulici: Felice di interpretare il pensiero dei tifosi; Tuttosport: Pulici e la fascia anti Cairo: 'Io portavoce dei tifosi'. Pulici: «Felice di interpretare il pensiero dei tifosi» Le parole di Paolo Pulici riaccendono il dibattito nel mondo granata. Lo storico bomber del Torino ha commentato la vicenda della fascia “Cairo vattene” indossata durante una festa di un Toro Club, spiegando facebook Toro, i contestatori di Cairo schierano il mito Pulici x.com