Un matrimonio si è svolto nel centro di Roma, con una cerimonia riservata e pochi invitati. La coppia, composta da un calciatore e la sua compagna, si è unita in matrimonio dopo sei anni di relazione. Nelle immagini condivise sui social si vedono fiori bianchi, sorrisi emozionati e un’atmosfera intima, senza dettagli sui partecipanti o sull’organizzazione.

Fiori bianchi, sorrisi emozionati e una cerimonia riservata nel cuore di Roma. Nelle ultime ore sui social hanno iniziato a circolare immagini che raccontano uno dei matrimoni più belli del mondo dello sport e dello spettacolo. Una coppia molto amata dal pubblico ha deciso di pronunciare il fatidico sì lontano dai grandi eventi mondani, scegliendo invece una celebrazione intima insieme agli amici più stretti e ai familiari. Da tempo i due erano seguitissimi anche per la loro storia d’amore, vissuta inizialmente con grande discrezione. Lui è uno dei calciatori italiani più conosciuti della Serie A, mentre lei è una influencer e volto televisivo molto popolare sui social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Sì, finalmente”. Dopo sei anni insieme il calciatore e la fidanzata famosa si sono sposati

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