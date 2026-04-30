Goldie Hawn e Kurt Russell sono insieme da più di quarant’anni, ma non hanno mai contratto matrimonio. La loro relazione è iniziata nel 1966, quando si sono incontrati sul set di un film, anche se inizialmente non si trattò di un colpo di fulmine. Nel corso degli anni, hanno mantenuto un legame stabile senza aver ufficializzato il loro rapporto con un matrimonio. La coppia ha scelto di vivere insieme senza vincoli legali formali.

I due si conobbero nel 1966 sul set del film Pazza banda di famiglia, ma tra loro non fu un colpo di fulmine. Il sentimento nacque soltanto quindici anni dopo, quando si ritrovarono sul set di Tempo di swing. Da allora non si sono più lasciati e fanno coppia stabilmente dal 1983. Nel tempo hanno costruito una grande famiglia allargata: Goldie è madre di Kate Hudson e Oliver Hudson, avuti dall’ex marito Bill Hudson, e Kurt ha un figlio, Boston, nato dal matrimonio con Season Hubley. Insieme hanno avuto Wyatt Russell, nato nel 1986. Goldie Hawn ha spiegato che uno dei suoi obiettivi principali è sempre stato trasmettere serenità alla famiglia. «La missione della mia vita è essere felice», ha detto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goldie Hawn e Kurt Russell stanno insieme da oltre quarant’anni, ma non si sono mai sposati: «Se lasci aperta la porta della gabbia, non volerò mai via»

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