Antonino Spinalbese e la fidanzata si sono sposati?

Recentemente si è diffusa la voce di un possibile matrimonio tra Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez. Non ci sono conferme ufficiali né dettagli su una cerimonia o sulla loro relazione. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, ma al momento non sono stati resi pubblici comunicati o prove concrete. La questione rimane ancora senza una risposta definitiva.

“Ci siamo sposati ma nessuno lo sa“scriveAntonino Spinalbesesui social sotto un post pubblicato proprio dal noto hair stylist. La fidanzata è una tatuatrice di Genova che vive a Milano dal 2017, si chiamaAinhoa Foti Rodrigueze ha quindi lo stesso cognome della ex di Spinalbese, Belen, con cui il giovane ha una figlia, Luna Marì. Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguezstanno insieme da maggio 2024 e oggi non si sa se realmente si siano sposati. E’ stato proprio il noto hair stylist a scriverlo sul suo profilo Instagram ma l’interrogativo è se la notizia sia soltanto frutto di uno scherzo e di foto scattate per uno shooting o corrisponda alla verità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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